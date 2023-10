Instagram und Facebook ohne Werbung? Kostet 10 Euro im Monat!

Keine Werbung mehr bei Facebook und Instagram? Das geht tatsächlich ab November bei den beiden beliebtesten Social-Media-Plattformen in Deutschland. Allerdings lässt sich das der US-Konzern Meta gut bezahlen: 10 Euro kostet dich der werbefreie Premium-Tarif pro Monat.

Streamingdienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video waren einmal werbefrei gestartet und bieten mittlerweile auch günstigere Abos an - dann aber mit Werbung. Meta geht mit Facebook und Instagram jetzt den umgekehrten Weg. Wenn du keine Werbung mehr auf den beiden Social Media-Plattformen sehen willst, kannst du das haben - für 10 Euro im Monat. Los geht's am 1.November. Vorsicht: Wenn du das Abo direkt auf dem Smartphone in der App abschließen willst, liegt der Preis deutlich höher und kostet 13 Euro pro Monat. Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren - und du kannst diesen Premium-Tarif nur für Instagram UND Facebook zusammen buchen. Das Angebot gilt außerdem nur für europäischen Kunden (EU, Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen).

Facebook und Instagram - werbefrei

Werbefrei bedeutet: In deiner Timeline und den Stories wirst du keine eingestreuten Werbebeiträge mehr sehen. Wenn du aber Creatorn aktiv folgst und die haben Produktplatzierungen in ihren Beiträgen, dann siehst du die natürlich weiterhin.

Ganz freiwillig bietet Meta diese werbefreien Versionen von Facebook und Instagram nicht an. Meta reagiert damit auf den drohenden Wegfall wichtiger Werbeeinnahmen durch eine verschärfte Regulierung in der Europäischen Union. Die irische Datenschutzbehörde, die für das Europa-Geschäft des Konzerns zuständig ist, hatte Meta Anfang des Jahres untersagt, die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Zustimmung zu personalisierter Werbung zu werten. Deshalb bietet Meta jetzt auch diesen Premium-Tarif an und verspricht: Wenn du 10 Euro im Monat bezahlst, dann sammeln wir keine Daten mehr von dir und du bekommst auch keine Werbung angezeigt.

