Beim Einkaufen ist dir sicher schon mal aufgefallen, dass in den meisten Geschäften Musik im Hintergrund läuft. Wieso das so ist und wieso in es in manchen Läden ruhig bleibt, erfährst du hier!

Diese Hintergrundmusik, die in vielen Geschäften läuft, nennt man „ Instore Radio “. Manchmal ist das nur Musik – manchmal aber auch richtige Radiosendungen mit Wortbeiträgen. Häufig sogar zugeschnitten auf den Laden, in dem du gerade bist. Diese Musik soll nämlich die Kauflaune von dir als Kunde steigern. Sie soll dich in die richtige, positive Stimmung versetzen und dich dort halten, damit du dich wohl fühlst, viel Zeit im Geschäft verbringst und so schlussendlich auch mehr Geld ausgibst. Einkaufen wird so zu einem Erlebnis.

Musik beim Einkaufen beeinflusst uns vor allem unter der Woche

Ja, richtig gelesen: Der Effekt, den Musik beim Einkaufen auf dich hat, ist nicht immer gleich groß. Das hat eine Untersuchung der School of Management an der University of Bath in den USA gezeigt. Musik hat laut dieser Untersuchung vor allem dann eine starke Auswirkung auf dein Kaufverhalten, wenn es dir sowieso nicht so gut geht. Gehst du zum Beispiel unter der Woche nach der Arbeit oder nach einem stressigen Tag mit den Kindern einkaufen und hast sowieso schon wenig Zeit, dann bist du anfälliger für die Wirkung von Musik im Supermarkt. Die Untersuchung hat sogar gezeigt, dass du dann deutlich mehr Geld ausgibst: im Schnitt über 10 Prozent mehr!

Freitags oder am Wochenende bist du dagegen weniger anfällig für die Wirkung von Musik. Meistens bist du dann nämlich entspannter und positiver gestimmt und hast vor allem mehr Zeit für den Einkauf. Das bedeutet auch, dass du deine Entscheidungen bewusster triffst.

Warum läuft im Discounter keine Musik?

Eine Ausnahme sind Discounter. Ist dir aufgefallen, dass dort meistens keine Musik läuft? Das hat zwei Gründe: Zum einen die Kosten. Läuft in einem Geschäft Musik, muss Geld an die GEMA gezahlt werden. Dieses Geld sparen die Discounter. Außerdem ist der Fokus anders. Im Discounter geht es weniger um das Erlebnis „Einkaufen“. Es gibt weniger Produktauswahl und daher steht nicht das Produkt im Fokus, sondern vielmehr der Preis. Deshalb ist das Einkaufen im Discounter auch sehr viel rationaler und wenig emotional. Ziel der Discounter ist es also, dich als Kunden möglichst schnell durch den Laden zu bekommen, um so über die Menge an Kunden viel Umsatz zu machen. Musik wäre dabei hinderlich.