Bring!, Listonic & Co.: Wie nützlich sind Smartphone-Apps für Einkaufslisten?

Die von uns getesteten Einkaufslisten-Apps sind in ihren Grundfunktionen sehr ähnlich. Sie ermöglichen dir ein komfortables Anlegen und Organisieren von Einkaufslisten. Alle hier vorgestellten Einkaufslisten-Apps gibt's für iOS und Android-Smartphones. Sie sind in der ausreichenden Basis-Versionen kostenlos und finanzieren sich durch Werbung.



Bring!

Bring! ist die wohl bekannteste Einkaufslisten-App. Du kannst verschiedene Listen anlegen - z.B. eine für den Geburtstag und eine andere für den "normalen" Wocheneinkauf. Die Listen kannst du teilen. Die Eingabe von neuen Produkten ist supereinfach und zu jedem Artikel erscheint ein kleines Bildchen. Neue Produkte werden in einer Liste automatisch so angeordnet, dass Bananen bei den Äpfel stehen und die Tüte Chips neben der Schokolade. An einigen Stellen ist die App ein bisschen überladen - mit Rezepten, gesponserten Einkaufsvorschlägen und Prospekten von verschiedenen Supermärkten. Die kannst du aber für 1,99 € im Monat ausblenden lassen, wenn sie dich stören. Prinzipiell ist die App aber kostenlos. Schönes Feature: Zu einzelnen Produkten kannst du auch Fotos hochladen, damit dein Mann dir garantiert den richtigen Nagellackentferner mitbringt!

Einkaufsliste

Der Name dieser App ist nicht kreativ, aber sie tut genau das, was sie verspricht: Die "Einkaufsliste" ist unkompliziert, schlicht und übersichtlich. Du kannst neue Produkte normal eintippen oder auch per Spracheingabe hinzufügen. Neue Produkte kannst du dann in einzelne Kategorien einordnen - und individuell farblich kennzeichnen. Du kannst Listen freigeben und synchronisieren. Die kostenlose App finanziert sich durch Werbung - du kannst sie aber für 3,49 € abstellen.