Musik macht alles besser - und lenkt in Corona-Zeiten auch ein bisschen ab. Deswegen spielen die BAYERN 3 Stars ihre Konzerte jetzt nicht mehr in großen Megahallen und -stadien, sondern in ihrem eigenen Wohnzimmer - und streamen die für euch nach Hause. Chris Martin von Coldplay hat's schon gemacht, John Legend und James Blunt auch - und heute Abend präsentieren wir für euch hier ein Mini-Konzert aus dem Wohnzimmer von Glasperlenspiel. Einschalten ab 18.30 Uhr ... Wir freuen uns schon sehr!