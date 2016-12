Auf diese Newcomer dürfen wir uns 2017 freuen

Tolle Singer-Songwriter, Rock und R&B – zum Jahreswechsel stehen wieder ein paar Musiker in den Startlöchern, von denen wir 2017 definitiv mehr hören werden und wollen. Wir haben in unsere musikalische Glaskugel gesehen und verraten euch, welche Musiker ihr auf dem Schirm haben solltet.

2016 ist Anderson .Paak bei den Soul Train Music Awards ausgezeichnet worden und 2017 könnten noch zwei ganz wichtige Preise dazu kommen: Er ist für zwei Grammys nominiert: in den Kategorien „Best New Artist“ und mit seinem Album „Malibu“ in der Kategorie „Best Urban Contemporary Album“.

Maggie Rogers

Sie ist 22 Jahre jung, kommt aus Brooklyn und es gibt kaum ein Instrument, das sie nicht spielt: Harfe, Banjo, Klavier, Gitarre…um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Maggie hat in New York Songwriting und Produktion studiert und auf einmal stand da Pharrell Williams himself in der Vorlesung, um den jungen Talenten Tipps zu geben. Von Maggie Rogers war er ganz besonders begeistert und das hat er mit uns gemeinsam.

Im Februar kommt Maggies Debütalbum raus.