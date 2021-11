Omicron: Die neue Corona-Variante hat jetzt einen eigenen Twitter-Account!

Auf dem Profil "Omicron aka B.1.1.529" twittert die neue Coronavirus-Variante, die vor wenigen Tagen erstmals in Südafrika aufgetreten ist. Wer hinter dem Account steckt, ist noch nicht klar. In jedem Fall prangert er (oder sie) in den Tweets unser Verhalten in der vierten Corona-Welle an.