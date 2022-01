BAYERN 3 Hörerin Julia ist positiv - und testet Schnelltests!

BAYERN 3 Hörerin Julia macht den Heimtest

Ich arbeite in einer sozialen Einrichtung und alle [Antigen-]Lolli-Tests, alle Speichel-Tests, die ich gemacht habe, waren negativ. Ich bin dann zu meinen Eltern und habe prompt meine Mutter angesteckt. Ein PCR-Test hat danach ergeben, ich war eigentlich positiv. Ich habe direkt meinem Chef gesagt, dass diese Lolli-Tests bei mir überhaupt nicht anschlagen." (Julia)

In der Isolation will Julia es genauer wissen und macht den Heimtest: Sie probiert einfach alle Antigentests durch, die sie so zuhause hat und die der Chef ihr zu Verfügung stellt: Kurznasen-, Langnasen-, Rachen-, Speichel- und Spucktests. Das Ergebnis: Obwohl sie Julia positiv ist, springen nicht alle Tests an.

Alle Speichel- und Spucktests waren negativ - und alle Nasen und Rachen-Tests waren positiv."