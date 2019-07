Abtreibung: Warum immer weniger Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen

Sebastian Meinberg beschäftigt sich in der neuen PULS Reportage mit einer ganz speziellen Frage: Schwangerschaftsabbrüche werden in Deutschland von immer weniger Ärzten durchgeführt. In den letzten 15 Jahren ist die Zahl der Ärzte, die Abtreibungen durchführen deutlich gesunken. In ganz Deutschland gibt es insgesamt nur noch ca. 1200 Kliniken und Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. 2003 war die Anzahl dieser Einrichtungen um rund 40 Prozent höher als heute. Sebastian will herausfinden, welche Gründe es für den Rückgang gibt.