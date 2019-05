Bad Banks: Was machen Banken eigentlich mit unserem Geld?

Wenn Sebastian sein Geld ausgibt, dann achtet er darauf, was er kauft – zum Beispiel Bio-Obst und Fair-Trade Klamotten. Was aber macht eigentlich die Bank mit Sebastians Geld? Achten Banken bei ihren Investitionen auch auf Nachhaltigkeit, Ökologie oder das Menschrechte nicht verletzt werden? Oder werden durch ihre Investitionen im schlimmsten Fall sogar Kriege unterstützt? Sebastian geht genau diesen Fragen in der neuen PULS Reportage auf den Grund und will wissen, was mit seinem Geld wirklich passiert.