Autodisco: Dancefloor auf vier Rädern - Wie cool ist das?<br>

Party auf 4 Quadratmetern? Willkommen in der Autodisco! Tanzen und Feiern in Clubs und Bars ist aufgrund der aktuellen Situation erstmal nicht möglich. Eine Party-Alternative, die gerade regelrecht boomt: die Autodisco. Doch entsteht bei der Party im Auto echt ein cooles Club-Feeling oder ist so ein Abend in der Autodisco eher langweilig? Ariane Alter und Sebastian Meinberg probieren es für PULS Reportage aus.

AUTODISCO: WIE LÄUFT DAS ÜBERHAUPT AB?

Bei der Autodisco verwandelt sich der öde Parkplatz in die angesagte Party-Location und das eigene Auto in den Dancefloor auf vier Rädern. Ein DJ auf einer meterhohen Bühne, große LED-Leinwände, Licht-, Laser- und sogar Pyroshows sollen bei der Autodisco für mega Stimmung sorgen. Für 30 Euro gibt’s zwei VIP-Tickets, welche vorab online gekauft und beim Einlass vom Handy abgescannt werden - kontaktlos durchs Autofenster. Die Musik lässt sich direkt übers Autoradio empfangen, so als würde man im Club genau vor den Boxen stehen. Für Drinks ist in der Autodisco natürlich auch gesorgt. Sogar durch einen Carservice, der Getränke und Snacks, wie etwa Pizza, direkt ans Auto liefert. Denn das Auto darf nur im Notfall verlassen werden, etwa um auf die Toilette zu gehen. Auch sonst gibt es einige Regeln, an die sich alle Partygäste zu halten haben.

SELBSTVERSUCH AUTODISCO: COOL ODER LANGWEILIG?

Kann man trotz strenger Regeln einen coolen Partyabend feiern und kommt im Auto wirklich eine vergleichbare Stimmung zur Tanzfläche im Club auf? Schließlich beginnt der Partyabend bereits früh um 20 Uhr und endet auch schon wieder um 24 Uhr. Diverse Aktionen wie kollektive Lichthupen oder Leuchtstäbe, die verteilt werden, sollen diese 4 Stunden Autodisco zu einem unvergesslichen Abend machen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Für PULS Reportage testen Ari und Meini, ob das wirklich funktioniert und hören sich bei den anderen Gästen um, ob 2020 womöglich DAS Jahr der Autodisco wird.