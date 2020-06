Nachhaltiger reisen: Sind Containerschiffe eine Alternative zum Flugzeug?

Containerschiff statt Flugzeug, Bahn und Co.? Wahrscheinlich haben die wenigsten auf dem Schirm, dass man mit Containerschiffen überhaupt verreisen kann – geschweige denn, dass es nachhaltiger sein soll als Fliegen. Ob da wirklich etwas dran ist, hat Nadine Hadad für PULS Reportage an Bord eines riesigen Containerschiffs ausprobiert.

Containerschiff: Wie ist der Ablauf an Bord?

Nadine startet ihre Containerschiff-Reise am Hamburger Hafen. Von dort soll es in drei Tagen nach Norwegen gehen. Wer mit einem Containerschiff reisen möchte, muss aber flexibel sein: Obwohl sie schon vor Wochen gebucht hat, erfährt Nadine erst wenige Tage vorher, wann ihr Containerschiff – die 152 Meter lange "Katharina Schepers"– ablegt. An Bord des Containerschiffs wird Nadine in einer überraschend großen Kajüte mit eigenem Bad und Blick auf die Schiffsladung einquartiert. Für Tourist*innen gibt es an Bord insgesamt aber nur zwei Kajüten. Zur Verpflegung bekommt Nadine täglich drei warme Mahlzeiten gemeinsam mit der Crew des Containerschiffs. Eine gute Gelegenheit für Nadine, mit der Containerschiff-Besatzung ins Gespräch zu kommen. Das Ablegen des gigantischen Containerschiffs darf Nadine sogar von der Kapitänsbrücke aus beobachten.

Containerschiff – ein ganz anderes Reisegefühl

Wer auf einem Containerschiff verreisen will, braucht vor allem eines: Zeit! Das Be- und Entladen der Container kann oft Tage dauern und an Bord passiert währenddessen nicht viel. Höchstens, dass die Besatzung des Containerschiffs an den Häfen entlang der Route wechselt. Auf Containerschiffen gibt es oft kein WLAN und auch Handyempfang gibt es nur in Küstennähe. Die Reise mit einem Containerschiff ist also sehr entschleunigend – Digital Detox inklusive. Wer sich auf eine solche Reise einlässt, kann auf einem Containerschiff richtig entspannen. Auch das Reisetempo ist auf einem Containerschiff mehr als gemächlich – vor allem bei schlechtem Wetter.

Wie nachhaltig ist eine Reise mit dem Containerschiff?

Nadines Schiff verbraucht in 24 Stunden bei voller Fahrt rund 35 Tonnen Schweröl, ein umweltschädlicher Abfallstoff der Ölindustrie. Jedoch wirken sich Containerschiff-Tourist*innen so gut wie gar nicht auf den Treibstoffverbrauch aus. Containerschiffe, die mit Schweröl fahren, sind eine große Umweltbelastung. Jedoch fahren sie immer, um die Waren zu verschiffen – egal ob mit oder ohne Tourist*innen an Bord. Auf der Reise nach Norwegen stößt das Containerschiff mit Nadine ab Bord nur rund ein Kilogramm CO2 zusätzlich aus. Mit dem Flugzeug wären es auf derselben Strecke rund 200 Kilogramm. Jedoch können die wenigen Gästekajüten auf Containerschiffen niemals das globale Reiseaufkommen auffangen. Außerdem sind Reisen mit dem Containerschiff sehr teuer, vor allem auf langen Strecken. Eine Reise von Hamburg nach Australien würde 4.200 Euro kosten und ganze 42 Tage dauern.