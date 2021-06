Drei Tage auf dem Hausboot - wie geil ist das?

Urlaub auf dem Hausboot ist grad mega angesagt. Aber ist das so idyllisch, wie man sich das vorstellt? Wie viel Privatsphäre hat man auf engstem Raum? Wie eklig ist das Gemeinschaftsklo? Wie stressig ist der Job als Schiffsführerin? Und wer kann so ein Hausboot überhaupt ausleihen? Diesen Fragen gehen Nadine und Ari bei einem dreitägigen Urlaub mit dem Hausboot auf der Mecklenburgischen Seenplatte nach. Dabei kommen so einige – unerwartete – Herausforderungen auf die Hausboot-Crew zu.