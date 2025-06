SkinnyTok: Fördert der neue TikTok Trend Magersucht bei jungen Frauen?

Expert:innen warnen: Die Zahl der Jugendlichen mit Essstörungen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – auch aufgrund von Social Media. Doch was bedeutet es wirklich, an einer Essstörung zu erkranken? Und wie schwer ist der Weg heraus?

Um das herauszufinden, besucht PULS Reportage Reporterin Leah Nlemibe eine Klinik, in der junge Patient:innen mit Essstörungen behandelt werden. Feste Mahlzeiten, Essen unter Beobachtung und Gruppentherapien bestimmen den Alltag – alles darauf ausgelegt, die Patient:innen langsam wieder in ein normales, gesundes Leben zurückzubringen.

Leah spricht offen mit Expert:innen und Betroffenen, begleitet sie durch ihren Tag und erhält einen seltenen Einblick hinter die Türen einer Einrichtung, in der Essstörungen behandelt werden. Wie der Klinikalltag bei Essstörungen wirklich aussieht und welchen Einfluss TikTok-Trends wie “SkinnyTok” haben können, seht ihr in dieser Reportage!