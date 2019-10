Vanlife: Was kann der Outdoor-Trend auf Instagram wirklich? 

#Vanlife ist gerade der große Outdoor-Hype bei Instagram: Coole, junge Menschen steigen spontan in ihren Campingvan und fahren quer durch Europa, die USA oder Asien – Vanlife als ultimative Freiheit. Doch was macht Vanlife eigentlich aus? Ariane Alter schaut für PULS Reportage, was hinter dem Vanlife-Hype steckt. Dafür trifft sie das Vanlife Couple Sofie und Andes.

Vanlife - was braucht man?

Grundvoraussetzung für Vanlife ist logischerweise ein passender Van oder Campingbus. Viele Vanlife-Fans setzen dabei auf DIY. Aus normalen Lieferwägen oder Transportern werden selbstgebaute Camper, perfekt für den nächsten Vanlife Roadtrip. Vanlife kann also auch erstmal eine Menge Arbeit machen: Innenausbau, Sanitäranlagen, Fenster, etc. machen eine Menge Arbeit. Vanlife Tutorials auf YouTube liefern aber eine Menge Input für den perfekten Camper Ausbau. Auch PULS Reportage Host Ariane Alter zeigt, wie viel DIY Vanlife Potential in ihr steckt.



Warum ist Vanlife gerade so beliebt?

Für viele Anhänger*innen ist natürlich schon der Ausbau des Campers ein essentieller Bestandteil des Hobbies. Vanlife ist aber auch eine Lebenseinstellung: Die Freiheit, für nur wenig Geld jederzeit verreisen zu können, neue Länder und Menschen kennenzulernen und in der Natur zu sein – all das bietet Vanlife.

Vanlife als Couple Experience

Gerade unter Paaren ist Vanlife ein gigantischer Hype. Unter „Vanlife Couple“ finden sich bei Instagram, YouTube und Co. tausende Einträge. Aber es ist auch eine Herausforderung für jede Beziehung. Obwohl man bei so einem Roadtripp natürlich Outdoor unterwegs ist und viel Zeit in der Natur verbringt, sitzt man als Paar im Camper auch ständig auf engstem Raum aufeinander. Auch solche Herausforderungen gehören hier dazu. Das Vanlife-Feeling mit der/dem Partner*in jederzeit losfahren zu können, um ein Outdoor Abenteuer zu erleben, ist es aber für Fans absolut wert.