Sei beim PULS Talente Programm dabei und hab ein mega Jahr mit uns!

Dann mach beim einjährigen PULS Talente Programm mit! Wir finden mit dir deine Stärken heraus, checken deine Talente ab und arbeiten daran. Und das Ganze wird auch bezahlt. Egal, ob du hinter der Kamera virale Clips produzierst, im Radio oder in Podcasts sprichst, die Communitys unserer vielfältigen Formate managst oder redaktionelle Beiträge erstellst. Du lernst bei uns von Podcast-Profis und arbeitest mit echten YouTube Stars zusammen. Du hast coole Ideen? Wir wissen wie professionelle Medienproduktion funktioniert! Und am Ende darfst du dein eigenes Projekt umsetzen.

Wer wir sind.

PULS ist das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Wir setzen auf qualitativ hochwertige Formate, die Orientierung bieten und unterhalten. Wir machen multimedialen Journalismus mit Anspruch, fördern Bands aus Bayern und bewegen uns auch gerne mal abseits des Mainstreams. Wenn nicht gerade Corona ist, feiern wir mit dir auf Festivals, in Clubs und auf Konzerten. Wir supporten die bayrische Kreativszene und stehen im ständigen Austausch mit der Community - online und offline.

Die Fakten.

Das Programm startet am 1. September 2021 in München und dauert genau ein Jahr. Du hast über das ganze Jahr eine*n Mentor*in an deiner Seite, die/der immer für dich da ist. Innerhalb des Jahres lernst du alle PULS Formate kennen, die dich interessieren. Du nimmst an spannenden Workshops teil und kannst auch bei anderen Medien oder Creatoren mal reinschauen. Das Ganze wird auch bezahlt. Bewerben kannst du dich bis einschließlich 16. Mai 2021.

Klingt gut?

Dann schreib uns am besten noch heute! Schick uns ein Video, bastel uns eine Insta-Story, leg einen TikTok Feed an, produzier uns einen Podcast - ganz egal was, aber zeig uns in deiner Vorstellung, wer du wirklich bist: Wo kommst du her, was kannst du gut, was magst du an dir selbst überhaupt nicht - kurz: was sind deine Interessen und Leidenschaften? Nimm uns mit in dein Leben und überrasch uns!

Bewirb dich jetzt!

Füll hier einfach das Bewerbungsformular aus. Du hast noch Fragen? Dann melde dich per WhatsApp oder Sprachnachricht unter der +49 151 41982911 oder per Mail an talente@deinpuls.de. Bewerben kannst du dich bis einschließlich 16. Mai 2021.