Rea Garvey überrascht BAYERN 3 Hörer mit "Privatkonzert"

Was für eine Überraschung: Eigentlich wollen die großen Rea Garvey-Fans Verena und Reiner "nur" das BAYERN 3 Konzert ihres Lieblingsstars in München anschauen. Doch plötzlich steht Rea (noch vor dem Konzert) vor den beiden - und singt nur für sie seinen neuen Hit "Kiss Me". Wie geil ist das denn? Die gleiche Überraschung gab es übrigens für die BAYERN 3 Hörer Sarah und Michael beim Konzert in Würzburg ;-)

Verena und Reiner - frisch verheiratet!

Eigentlich denken Verena und Reiner, dass sie bei BAYERN 3 einfach "nur" Tickets für das Konzert von Rea Garvey in München gewonnen haben. Unter einem Vorwand bitten wir die beiden, schon zwei Stunden früher an der Halle zu sein - denn sie sollen eine exklusive Hallenführung bekommen! Was natürlich Quatsch ist. Denn wir haben etwas viel besseres vor: Rea Garvey spielt in der noch leeren Olympiahalle seinen aktuellen Hit "Kiss Me" nur für Verena und Reiner. Denn die beiden hatten gerade auf den Seychellen geheiratet - und die ganze Zeit auf ihrer Hochzeitsreise Rea Garvey-Songs gehört. Und waren sichtlich von Reas privatem Ständchen überrascht - wie ihr oben im Video seht.