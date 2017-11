Der lässige Finnenfrontmann von Sunrise Avenue schaut bei The Voice of Germany Coach immer so brav und unschuldig mit seinen eisblauen Augen. Doch ist er wirklich der perfekte Schwiegersohn? BAYERN 3 Frühaufdreherin Simone Faust verrät euch 3 Dinge, die ihr noch nicht über Samu Haber wusstet!