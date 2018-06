Der BAYERN 3 Sommer-Hit zum Sommer-Feeling

Sonne satt, geiles Wetter und Mega-Stimmung. Das Wochenende war genial: Mit Freunden am See abhängen, grillen, trinken, quatschen. So haben das auch BAYERN 3 Frühaufdreher Sebastian Winkler und Sascha Seelemann gemacht. Das Ergebnis ist der BAYERN 3 Sommer-Hit!