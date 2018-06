Shawn Mendes würde Justin Biebers Unterhosen kaufen

Neues vom Carpool Karaoke! Diesmal ist Shawn Mendes bei Moderator James Corden ins Auto gestiegen. Während der Fahrt outet sich der 20-Jährige als großer Harry Potter-Fan und erzählt, dass er gerade zu Hause ausgezogen ist und warum er Justin Biebers Unterhosen kaufen würde. Natürlich singt er auch seine Hits "In My Blood", "Mercy" und "Treat You Better". Cooler Auftritt!