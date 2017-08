BAYERN 3 Moderatorin Jasmin Leuxner verrät 8 Dinge, die du noch nicht über Shopping Queen wusstest!

Wenn du dann in die nächste Runde kommst, kommt ein zweiter Fragebogen, da wird es dann schon ausführlicher. Da kommen dann auch so Fragen wie: "Beschreibe deinen Modestil" und "Was zeichnet deine Shoppingbegleitung aus?". Außerdem musst du schon mal deinen Kleiderschrank fotografieren, dein Lieblingszimmer, deine Shoppingbegleitung und natürlich auch dich selbst – in deinem Lieblingsoutfit.

2. Darf man sich die Geschäfte, in denen man einkauft, selbst aussuchen?

Ja! Aber natürlich kann man am Drehtag nicht einfach mit einem Kamerateam in die Läden reinspazieren. Da muss vorher eine Drehgenehmigung angefragt werden. Und deshalb musst du vorher viele Geschäfte angeben, in denen du gerne shoppen möchtest.

3. Eigentlich können sich die Kandidatinnen, die ab Dienstag shoppen, doch schon mal in den Läden umsehen und perfekt vorbereiten, oder?

Schön wär's! Aber da du deine Geschäfte erst erfährst, wenn du im Shopping Queen-Bus sitzt und losfährst, hast du keine Chance. Außerdem sind die Drehtage wirklich lang. Wir waren oft von 8 Uhr bis 21:30 eingespannt, also hast du überhaupt keine Zeit, um noch eine kleine Bummel-Tour einzulegen. Aber so bleibt es eben auch fair der Montags-Kandidatin gegenüber.

4. Hat man wirklich nur 4 Stunden Zeit zum Shoppen?

Ja! Die Zeit wird höchstens mal angehalten, wenn der Kameramann aufs Klo muss. UND: In diesen 4 Stunden müssen auch die Schnittbilder gemacht werden. Das nervt ein bisschen und deshalb wird es auch am Ende ziemlich stressig. Aber das ist ja bei allen Kandidatinnen so, also wird keine benachteiligt.