Jasmin Leuxner - Mein Leben, meine #Likes

Bei BAYERN 3 bin ich die Nachteule, ich moderiere oft die BAYERN 3 – Nacht, aber auch am Wochenende, ich bin außerdem in der Musikredaktion und sorge in der Wetterredaktion für das allerschönste Wetter.

Meine großen Leidenschaften? Reisen und Podcasten.

Und wenn man beides verbinden kann, ist das umso besser. Ich liebe es, durch die Welt zu reisen und von meinen Reisen zu erzählen. Mit meiner Lieblings-Reise-Freundin zusammen habe ich einen Reise-Podcast: "Die Weltentdecker – Stadt, Land, Meer". Wir entführen euch ganz weit weg, nach New York, Hawaii oder in den Oman – aber zeigen auch, wie schön Bayern ist: Über (meine Heimatstadt) Landshut, Regensburg und Augsburg haben wir zum Beispiel schon Podcast-Folgen gemacht.

Hier geht´s zu unserer Weltentdecker-Homepage und den Podcast-Folgen

Sonne oder Schnee? Mein Wetter in Bayern

Dass Bayern im Sommer am schönsten ist, ist klar. Nirgendwo kann man so schön am See chillen, mit einem Eis durch die Straßen flanieren und sich wie in Italien fühlen, abends an der Isar grillen oder den Abend im Open Air Kino ausklingen lassen.

Aber das besondere an Bayern ist ja: Auch der Winter kann was. Ich bin zwar kein großer Skifahrer, aber was gibt es cooleres, als mit dem Schlitten den Berg runter zu rasen?!

Was berührt mich emotional?

Seit 2018 so viel mehr als vorher, da ist mein Sohn geboren und der kleine Wurzelzwerg berührt mein Herz jeden Tag, er bringt mich jeden Tag zum Lachen und ja – manchmal treibt er mich auch in den Wahnsinn (Hallo Autonomiephase!) – aber das ist okay, immerhin hat er mein und unser Leben nochmal so viel schöner gemacht. Und hey, Reisen mit Kind klappt auch wunderbar. :)

Jasmin bei Facebook und Instagram?

Ihr findet mich und alles, was ich so mache auf meiner Facebook-Seite Jasmin Leuxner

Jasmins Instagram-Seite: https://www.instagram.com/jasminleuxner/