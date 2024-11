Bild: Colourbox 21.11.2024 Im Vergleich zur Skisaison 2023/24 sind die Preise für Skipässe im Schnitt um 5,6 Prozent gestiegen. Ziemlich viel – gerade, wenn ihr als Familie unterwegs seid. Wir verraten euch, wo ihr am günstigsten Skifahren könnt und worauf ihr achten solltet, um Geld zu sparen!

Die gute Nachricht: Nicht überall sind die Preise gestiegen. Im bayrischen Skigebiet Balderschwang sind die Skipass-Preise gleichgeblieben. Trotzdem muss eine "Musterfamilie" (zwei Erwachsene, zwei Kinder) laut ADAC in den meisten Skigebieten mehr als 200 Euro pro Skitag ausgeben – nur für den Skipass! Am teuersten sind die Skigebiete in der Schweiz, dicht gefolgt von denen in Österreich. Die deutschen Skigebiete bleiben die günstigsten – auch wenn hier viele Preise im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Die günstigsten Skigebiete in Deutschland (< 50 Euro pro Tagesticket, Erwachsener) In Bayern Balderschwang Tageskarte Erwachsene: 42 Euro

Tageskarte Kinder: 20 Euro

Familienticket für einen Skitag: 110 Euro

Pistenlänge: 41 km

Arber Tageskarte Erwachsene: 45 Euro

Tageskarte Kinder: 32 Euro

Familienticket für einen Skitag: 140 Euro

Pistenlänge: 12 km

Spitzing-Tegernsee Tageskarte Erwachsene: 49 Euro

Tageskarte Kinder: 23 Euro

Familienticket für einen Skitag: 119 Euro

Pistenlänge: 15 km

In anderen Bundesländern Feldberg (Baden-Württemberg) Tageskarte Erwachsene: ab 42 Euro (dynamisches Preissystem)

Tageskarte Kinder: ab 27 Euro

Familienticket für einen Skitag: 138 Euro

Pistenlänge: 30 km

Winterberg (Nordrhein-Westfalen) Tageskarte Erwachsene: 49 Euro

Tageskarte Kinder: 33 Euro

Familienticket für einen Skitag: 150 Euro

Pistenlänge: 27,5 km

Weitere Skigebiete in Deutschland Zugspitze (Bayern) Tageskarte Erwachsene: 66 Euro

Tageskarte Kinder: 33 Euro

Familienticket für einen Skitag: 174 Euro

Pistenlänge: 20 km

Lenggries-Brauneck (Bayern) Tageskarte Erwachsene: 51 Euro

Tageskarte Kinder: 25 Euro

Familienticket für einen Skitag: 124 Euro

Pistenlänge: 34 km

Oberstdorf-Kleinwalsertal (Bayern und Österreich) Tageskarte Erwachsene: 65,80 Euro

Tageskarte Kinder: 25,80 Euro

Familienticket für einen Skitag: 183,20 Euro

Pistenlänge: 130 km

Spar-Tipp: Wie in Bayern gibt es in unseren Nachbarländern neben den großen, bekannten Skigebieten auch kleinere Skigebiete, in denen ihr gerade als Familie entspannter unterwegs sein könnt. Ja, meistens bei weniger Pistenkilometern, dafür aber auch günstiger ;-) Ein gutes Beispiel ist die Wurzeralm in Oberösterreich. Auf den 22 Pistenkilometern fahrt ihr für 41 Euro (Erwachsene) und 20,50 Euro (Kinder bis 14 Jahre).

Weitere Skigebiete in Österreich Silvretta-Montafon Tageskarte Erwachsene: 64,50 Euro

Tageskarte Kinder: 37 Euro

Familienticket für einen Skitag: 203 Euro

Pistenlänge: 140 km

Obertauern Tageskarte Erwachsene: 65 Euro

Tageskarte Kinder: 32,50 Euro

Familienticket für einen Skitag: 195 Euro

Pistenlänge: 100 km

Damüls-Mellau Tageskarte Erwachsene: 70 Euro

Tageskarte Kinder: 40 Euro

Familienticket für einen Skitag: 190 Euro

Pistenlänge: 109 km

Übrigens: In einigen Skigebieten, gerade in Österreich und der Schweiz gibt es eine dynamische Preisgestaltung. Die Preise sind also abhängig von Faktoren wie dem Wetter, dem erwarteten Andrang, dem Saison- und Buchungszeitpunkt. Auch am Feldberg in Baden-Württemberg ist das der Fall. Es lohnt sich also, auch mal bei nicht ganz idealem Skiwetter auf die Piste zu gehen. In Bayern gibt es die dynamische Preisgestaltung allerdings kaum.

Weitere Skigebiete in der Schweiz Flims-Laax Tageskarte Erwachsene: 76,62 Euro

Tageskarte Kinder: 26,60 Euro

Tageskarte Jugendliche: 51,08 Euro

Familienticket für einen Skitag: 230,92 Euro

Pistenlänge: 224 km

Davos Klosters Tageskarte Erwachsene: 86,00 Euro

Tageskarte Kinder: 38,31 Euro

Tageskarte Jugendliche: 65,98 Euro

Familienticket für einen Skitag: 293,71 Euro

Pistenlänge: 300 km

Zermatt Tageskarte Erwachsene: 103,22 Euro

Tageskarte Kinder: 51,08 Euro

Familienticket für einen Skitag: 308,61 Euro

Pistenlänge: 360 km

Weitere Skigebiete in Italien Brixen Tageskarte Erwachsene: 68 Euro

Tageskarte Kinder: 48 Euro

Familienticket für einen Skitag: 232 Euro

Pistenlänge: 43 km

Seiser Alm Tageskarte Erwachsene: 77 Euro Tageskarte Kinder: 54 Euro Familienticket für einen Skitag: 262 Euro Pistenlänge: 181 km

Kronplatz Tageskarte Erwachsene: 77 Euro Tageskarte Kinder: 55 Euro Familienticket für einen Skitag: 264 Euro Pistenlänge: 121 km