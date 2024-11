So gewinnst du bei Hangman!

Beginne mit den meistgenutzten Buchstaben

Die meistgenutzten Buchstaben in deutschen Wörtern sind E, N, I, R, S, T und A. Beginne zunächst mit ihnen, so stehen deine Chancen gut, gleich am Anfang richtig zu raten. Konzentriere dich außerdem auf Vokale (A, E, I, O, U). Sie sind in fast jedem Wort enthalten.

>> Auch interessant: So gewinnst du (fast) immer bei Schere, Stein, Papier!

Muster erkennen

Wenn die ersten Buchstaben gesetzt sind, kannst du versuchen, Muster zu erkennen. Am besten geht das mit Buchstaben-Kombinationen, also zum Beispiel: ch, de, en, er, te. Guck auch auf die Endungen. Deutsche Wörter enden oft mit -ung, -keit, -heit, -nis.

>> Auch interessant: Beste Taktik - So gewinnst du (fast immer) bei Mensch ärgere dich nicht!