Corona-Warn-App: So wird sie aussehen

Was ist der Sinn einer Corona-Warn-App?

Das Ziel der Corona-Warn-App ist es, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Bislang geschieht diese Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern meistens mit Zettel, Papier und Telefon. Personen, die sich mit Covid-19 infiziert haben, müssen sich daran erinnern, wem sie in der Vergangenheit begegnet sind. Das ist fehleranfällig und langsam, oftmals wissen auch die betroffenen Personen gar nicht, wen sie angesteckt haben könnten, etwa unbekannte Mitfahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine App könnte hierbei helfen, potenzielle Kontaktpersonen anonym zu warnen und so Infektionsketten zu unterbrechen.

Ob die Corona-Warn-App aber tatsächlich einen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten kann, wird letztlich vor allem davon abhängen, wie viele Menschen sie installieren.