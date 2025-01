Soll ich den Familienurlaub wegen einer Hochzeit canceln?

BAYERN 3 Hörerin Antonia hat gemeinsam mit ihrer Familie Urlaub gebucht - den ersten seit Jahren. Die Vorfreude ist riesig! Und jetzt heiratet ihre beste Freundin ausgerechnet in dieser Woche. Soll sie nicht mit in den Urlaub fahren, damit sie bei der Hochzeit dabei sein kann? Oder besser die Hochzeit ihrer besten Freundin verpassen? Soll ich oder soll ich nicht? Immer mittwochs in BAYERN 3.