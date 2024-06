Soll ich mein Kind bei seiner ersten Klassenfahrt zu Hause lassen, weil es immer Heimweh hat?

Mein 7-jähriger Sohn soll bald auf Klassenfahrt ins Allgäu fahren. Aber er will da nicht mit. Jedes Mal, wenn er von uns getrennt ist, hat er richtiges Heimweh. Er war schon öfters mal übers Wochenende bei seinen Großeltern und sogar da mussten wir ihn schon einmal früher abholen. Jetzt bin ich total hin- und hergerissen. Ich habe selber auch schlechte Erfahrungen mit Klassenfahrten gemacht, fand es ganz fürchterlich, will aber meine Ängste nicht auf meinen Sohn übertragen. Ich bekomme ja auch mit, dass sich alle seine Freunde und Klassenkameraden total drauf freuen und schon Pläne schmieden. Und ich will auch nicht, dass er in seiner Klasse zum Außenseiter wird.

Ich habe mich schon mal schlaugemacht, es ist durchaus möglich, ein Kind in begründeten Ausnahmefällen befreien zu lassen, er muss dann halt in einer anderen Klasse in den Unterricht gehen.

Jetzt ist die Frage: Soll ich mein Kind daheim behalten und nicht mit auf die Klassenfahrt schicken? Oder soll er trotz Heimweh fahren, weil es vielleicht ja auch eine Chance für ihn sein kann, diese Angst zu überwinden und tolle Sachen mit seinen Freunden zu erleben?