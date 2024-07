Soll ich meinen Partner bei Familienfeiern direkt daheim lassen, weil er immer früher abhaut?

BAYERN 3 Hörerin Lina weiß nicht, was sie machen soll: Ihr Partner verschwindet bei Familienfesten gerne mal früher, oft sogar ohne sich zu verabschieden. Sobald er keine Lust mehr hat, geht er einfach. Lina findet das unmöglich und unverschämt. Er dagegen versteht gar nicht, warum sie sich so darüber aufregt. Lina ist hin- und hergerissen: Soll sie das Verhalten ihres Partners einfach akzeptieren oder ihn nicht mehr mitnehmen? Soll ich oder soll ich nicht immer mittwochs in BAYERN 3.