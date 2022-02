Soll ich mich hinter dem Rücken meiner Familie impfen lassen?

BAYERN 3 Hörer Alex (20) befindet sich in einer Zwickmühle: Er möchte sich nach seiner Corona-Infektion gerne impfen lassen. Seine Eltern flehen ihn aber an, dies nicht zu tun. Eigentlich möchte er ehrlich sein, aber sämtliche Diskussionen sind bislang gescheitert. Jetzt überlegt er, sich heimlich impfen zu lassen. Gute Idee?

Die Story

Ende 2021 hatte ich mich als Ungeimpfter mit Corona angesteckt. Die Infektion haben meine Familie und ich aber gut überstanden. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen nach drei Monaten impfen zu gehen, damit das Thema ein für alle Mal gegessen ist. Aber: Meine ganze Familie ist sehr dagegen. Vor kurzem kamen meine Eltern mit Tränen in den Augen und haben mich quasi auf Knien angebettelt, dass ich doch bitte nicht gehen sollte. Jetzt hatte ich die - für mich schockierende - Idee, heimlich impfen zu gehen. Allerdings habe ich auch Angst davor, was passiert, falls das rauskommen sollte. Außerdem möchte ich nicht das Vertrauensverhältnis zwischen uns zerstören, da Familie und Ehrlichkeit bei mir normalerweise immer an erster Stelle stehen. Sämtliche Verhandlungen mit ihnen führen aber ständig in die Leere. Meine Frage ist also: "Sollte ich hinter dem Rücken meiner gesamten Impfgegner-Familie impfen gehen?"