... mein Betriebspraktikum während des Lockdowns machen?

Lockdown in Bayern - die Schulen sind dicht. Doch für viele Schülerinnen und Schüler stehen in den nächsten Wochen Betriebspraktika auf dem Programm - und die sind häufig Pflicht. Aber macht es aktuell Sinn, junge Menschen in ein Krankenhaus oder einen Kindergarten zu schicken - wenn Kontakte doch eigentlich vermieden werden sollten?

Wir haben viele Mails, Text- und Sprachnachrichten von euch bekommen. Zum Beispiel von BAYERN 3 Hörerin Amira aus Aschaffenburg. Sie fühlt sich in der aktuellen Lage einfach unwohl, wochenweise in einem externen Betrieb praktische Berufserfahrungen zu sammeln. Sie schreibt aber:

Das sind übrigens die aktuellen Infos der Kultusministeriums zu Betriebspraktika:

Neben der Aufarbeitung von entstandenen Lücken ist auch der Berufsorientierung als profilbildendes Element der Mittelschule und als wesentlicher Unterrichtsbestandteil in Mittelschulstufe und Berufsschulstufe der Förderzentren ein hoher Stellenwert einzuräumen. Betriebspraktika werden daher sowohl in Phasen des Präsenzunterrichts als auch – wenn dies vor Ort gewünscht ist – in Phasen des Lernens zu Hause durchgeführt. Voraussetzungen sind insbesondere die Bereitschaft des Betriebs, die Einhaltung des Infektionsschutzes sowie die Sicherstellung einer angemessenen Betreuung im üblichen Rahmen.

Weitere Maßnahmen der Berufsorientierung auch in Zusammenarbeit mit externen Partnern erfolgen, soweit die Anforderungen an den Infektionsschutz beachtet werden (s.o.).

Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung an außerschulischen Lernorten finden ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 nicht statt.