Den Freund meines Sohnes bei seinen Eltern "verpetzen"

Anja aus Kitzingen hat uns geschrieben:



Die Jungs sind 13. Als die beiden draußen waren, habe ich zufällig durchs Wohnzimmer gesehen, dass der Freund meines Sohnes so "halb-heimlich" eine Zigarette geraucht hat. Ich hab ihn natürlich drauf angesprochen, weil ich das gar nicht o.k. finde und gefragt, ob seine Eltern das wissen. Sie wissen es nicht, und er hat mich mit Tränen in den Augen regelrecht angefleht, es ihnen nicht zu sagen. Was soll ich tun? Verpetze ich den Jungen, kriegt er Ärger und vielleicht geht dann auch die Freundschaft zu meinem Sohn in die Brüche. Andererseits: Wenn es andersrum wäre und ICH seine Mutter, würde ich sowas schon von den Freundeseltern erfahren wollen!"