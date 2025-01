Soll ich mich krankschreiben lassen, weil die letzten Wochen mit kranken Kindern so anstrengend waren?

BAYERN 3 Hörerin Kathi ist alleinerziehende Mama und steckt in einem Dilemma. In den letzten Wochen waren ihre Kinder öfter krank und sie wünscht sich einfach eine kleine Auszeit, kann aber keinen Urlaub nehmen. Jetzt überlegt sie, ob sie sich krankschreiben lassen soll, um wieder etwas zur Ruhe zu kommen - obwohl ihre Kollegen schon in den letzten Wochen für sie eingesprungen sind.