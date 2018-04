... meiner Freundin sagen, dass sie von Sport und Ernährung keine Ahnung hat?

Eine Freundin hat mir stolz erzählt, dass sie zweimal die Woche joggt und die Ernährung umgestellt hat. Der Ansatz ist gut – die Umsetzung katastrophal, weil sie alles falsch macht.

Sie nimmt jetzt noch mehr Kalorien zu sich, weil sie ja eine halbe Stunde laufen war. Außerdem erzählt sie mir, dass sie von Zucker auf Agavendicksaft umgestiegen ist und von Weißbrot auf Schwarzbrot. Agavendicksaft ist auch Zucker. Fünf Scheiben Schwarzbrot haben auch viele Kalorien.

Ich muss dazu sagen, dass sie ganz schön zugenommen hat. Sie müsste bestimmt 40 Kilo abnehmen.

Soll ich ihr sagen, dass sie so ziemlich alles falsch macht? Oder soll ich es lassen, um sie nicht völlig zu entmutigen?

Der Ansatz ist gut, aber wenn sie weiterhin so viele Kalorien am Tag zu sich nimmt, wird sie nicht abnehmen. Was soll ich tun?"