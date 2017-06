...unser Kind taufen lassen?

Die Story:

Markus und seine Frau leben in einem kleinen, sehr katholischen Dorf in Bayern. Eigentlich wollten die Beiden ihre Tochter, obwohl sie selbst gläubig sind, vorerst NICHT taufen lassen. Die Tochter soll irgendwann selbst entscheiden. Die Familien der Beiden finden allerdings: Das geht überhaupt nicht, gerade in so einem katholischen Dorf. Inzwischen sind die Fronten so verhärtet, dass kaum mehr miteinander gesprochen wird. Was tun?