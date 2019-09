... mir den Respekt meiner Schwiegereltern in spe erarbeiten?

Sophia ist 26 Jahre alt und seit über drei Jahren mit ihrem Freund zusammen. Beide wohnen auf dem elterlichen Hof ihres Freundes. Sophia kommt aber so gar nicht mit ihren Schwiegereltern in spe klar. Sophias Freund wird den Hof irgendwann übernehmen, darum muss sie sich eigentlich irgendwie mit den Eltern arrangieren. Was tun?