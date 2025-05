Soll ich mein Kind mit ins Schullandheim begleiten, weil es Heimweh hat?

Der Sohn von Bayern 3 Hörerin Inga fährt zum ersten Mal ins Schullandheim. Er hat viele Freunde in der Klasse mit denen er gerne Zeit verbringt – allerdings hat er schon immer starkes Heimweh. Es fällt ihm schon schwer, eine Nacht bei den Großeltern zu verbringen. Allerdings möchte sie auch, dass er so eine wichtige Erfahrung mitnimmt. Deshalb fragt sich Inga, ob sie sich ein Zimmer in einer Pension holen soll, um in der Nähe zu sein.