So findest du noch günstigere Zug-Tickets

Mit der Bahn fahren kann mächtig ins Geld gehen. Immer wieder gibt es aber auch Sparpreise, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Mit ein paar kleinen Tricks kannst auch du bald so richtig viel Geld sparen! Wir verraten dir, wie es geht.

Innerhalb Deutschlands kannst du die meisten Ziele ziemlich gut mit dem Zug erreichen. Vor allem, wenn es um eine größere Stadt geht, sind die Verbindungen in der Regel gut. Aber leider sind sie nicht auch immer automatisch günstig. Klar, je früher du dein Ticket buchst, umso günstiger ist es auch , aber selbst da kann es ein paar Tricks geben, mit denen du nochmal ordentlich beim Zugfahren sparen kannst .

Schritt 1: Reiseauskunft checken

Gib deinen Start- und Zielbahnhof in der Reiseauskunft ein – entweder in der App oder auf der Homepage der Bahn. So findest du schon mal eine erste Zugverbindung und Route. Nicht immer ist die aber auch unbedingt die günstigste.