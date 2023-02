Was kann das Deutschlandticket für 49 Euro - und wo bekomme ich es?

Was ist das Deutschlandticket?

Mit dem Deutschland-Ticket kannst du bundesweit einen Kalendermonat lang den ÖPNV nutzen. Hauptsächlich also: Busse, Tram, S- und U-Bahnen und die Nahverkehrszüge der Bahn. Ausgenommen sind Fernzüge wie IC, ICE und Fernbusse.

Wie teuer ist das Deutschlandticket?

Das Deutschlandticket kostet 49 Euro pro Monat. Wenn du ein Ticket kaufst, gilt es immer (messerscharf) bis zum Ende des jeweiligen Monats. Bei den 49 Euro pro Ticket und Monat wird es aber langfristig nicht bleiben. Verkehrsminister Wissing spricht von einem "Einführungspreis".

Muss ich das Deutschlandticket wieder kündigen?

Der große Unterschied zum 9-Euro-Ticket: Kaufst du das Deutschlandticket, dann verlängert es sich automatisch am Ende des Monats um einen weiteren Monat. Du schließt also ein Abo ab. Deshalb wichtig: Brauchst du das Deutschlandticket (49 Euro) nur in einem bestimmten Monat, dann kündige das Abo direkt im Anschluss wieder.

Ab wann gibt es das Deutschlandticket?

Das Deutschland-Ticket (49-Euro-Ticket) feiert seine Premiere im Mai 2023. Kaufen kannst du es voraussichtlich ab 3. April.

Deutschlandticket: Wo kann ich das 49-Euro-Ticket kaufen?

Zum einen online: Die Tickets werden voraussichtlich ab 3. April über die App "DB-Navigator" sowie über die Angebote der regionalen Verkehrsverbünde erhältlich sein. Zum anderen kannst du das 49-Euro-Ticket auch direkt an den deutschlandweit rund 5.500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, privater Regionalbahnen und in den mehr als 400 DB-Reisezentren in Bahnhöfen kaufen.

Langfristig soll das Ticket ausschließlich digital funktionieren, etwa per Handy oder Chipkarte.

Ich habe schon eine teure Monatskarte für den ÖPNV - bekomme ich Geld zurück?

Endet der aktuelle Vertrag für deine Monatskarte noch bis April, dann kannst du ihn natürlich noch rechtzeitig kündigen und dann das Deutschlandticket abonnieren. Ansonsten wende dich bitte direkt an deinen Verkehrsverbund, um eine Gutschrift/Verrechnung abzusprechen.



AVV - Augsburger Verkehrsverbund

Bodo - Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbundgesellschaft

DING - Donau-Iller-Nahverkehrsverbund

INVG - Ingolstädter Verkehrsgesellschaft

MVV - Münchner Verkehrs- und Tarifverbund

RVV - Regensburger Verkehrsverbund

VAB - Verkehrsgesellschaft Untermain

VGN - Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

VGRI - Verkehrsgemeinschaft Rottal-Inn

VLC - Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham

VLP - Verkehrsgemeinschaft Landkreis Passau

VVM - Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken

Darf ich mit dem 49-Euro-Ticket auch die 1. Klasse in Zügen nutzen?

Nein, das Ticket gilt im öffentlichen Personennahverkehr bundesweit nur in der 2. Klasse.

Gibt es ein spezielles Deutschlandticket für Kinder?

Nein, das ist aktuell nicht geplant. Es gibt bei diesem Sonderangebot kein extra Kinderticket (das gab es damals beim 9-Euro-Ticket auch nicht). Kinder unter 6 Jahren fahren generell kostenlos.

Kann ich mein Deutschlandticket umtauschen oder zurückgeben?

Der Umtausch von 49-Euro-Tickets und die Rückerstattung des Kaufpreises sind deutschlandweit ausgeschlossen. Das war auch beim 9-Euro-Ticket so. Es wird auch personalisiert sein - du kannst es deshalb auch nicht an andere Personen weitergeben.

49-Euro-Ticket: Kann ich mein Fahrrad oder meinen Hund kostenlos mitnehmen?

Wer mit Hund und/oder Fahrrad unterwegs ist, sollte sich vorher über die jeweiligen Bestimmungen auf der jeweiligen Reiseroute erkundigen und gegebenenfalls weitere Fahrkarten für den Vierbeiner oder das Fahrrad kaufen.

