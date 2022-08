Warum sich ein Wechsel zum Grundversorger lohnen kann

dpa/picture alliance 25.08.2022 Vielleicht habt ihr es beim Durchklicken in den Vergleichsportalen bemerkt. Unsere Grundversorger, also unsere regionalen Stromanbieter sind häufig deutlich günstiger als die "ganz großen" Stromkonzerne. Aber warum ist das so und was heißt das für uns Kundinnen und Kunden?

Vermutlich macht ihrs genauso: Wenn ihr einen neuen Stromanbieter sucht oder vielleicht sogar eine Preiserhöhung eures derzeitigen Anbieters bekommen habt, dann nix wie ab ins Netz und einen neuen, günstigeren Anbieter suchen. Grundversorger/regionale Anbieter oft deutlich günstiger Die Vergleichsportale weisen aktuell explizit darauf hin, dass die Grundversorger - also die regionalen Anbieter wie Stadtwerke München, N-Ergie usw. - unter Umständen die besseren Preise und Konditionen haben könnten – teilweise ist sogar die Grundversorgung günstiger. "Stromkrise in Deutschland. Ihr Grundversorger kann aktuell günstiger sein als alternative Angebote." Was bedeutet eigentlich "Grundversorgung" Die Grundversorgung ist der Tarif, den ihr an eurem Wohnort automatisch bekommt, wenn ihr einfach nichts macht. Wenn ihr euren Stromvertrag zu Tag x kündigt und keinen neuen Anbieter habt, dann übernimmt euch die Grundversorgung. So sitzt ihr nicht im Dunkeln. Warum werden die Grundversorger plötzlich günstiger als die "Großen"? In der Vergangenheit war diese Jedermann-Versorgung häufig deutlich teurer als 12- oder 24-Monatsverträge der Stromanbieter, die Kunden mit niedrigen Energiepreisen und hohen Bonuszahlungen lockten. Doch die Turbulenzen auf den Energiemärkten, die enormen Preiserhöhungen für Gas, Öl und Strom, stellen alles auf den Kopf. An vielen Orten kann die so unbeliebte Grundversorgung derzeit billiger sein als ein Jahresvertrag mit mit einem Stromanbieter. Nichts tun kann sich also lohnen. Günstige Preise der Grundversorger liegen am Einkaufsverhalten. Die Grundversorger gehen oft langfristige Lieferbeziehungen zu festgelegten Preisen ein. Jetzt, da die Energiepreise durch die Decke gehen, zahlt sich das aus. Wir profitieren also immer noch von der damals günstigeren Einkaufssituation.

dpa/picture alliance Wenn der Strompreis steigt, können unsere Grundversorger deutlich günstigere Alternativen sein.

Nicht nur faul sein, trotzdem vergleichen Es lohnt sich aber trotzdem zu vergleichen und nicht nur "faul" in die Grundversorgung zu gehen, denn einige eurer regionalen Anbieter (Stadtwerke etc.) bieten auch eigene Verträge und Modelle neben der Grundversorgung an, die nochmals attraktiver sein könnten. So liegt der Stromabschlag für einen 3-Personenhaushalt im Raum Nürnberg zum Beispiel aktuell bei weniger als 80 Euro beim Grundversorger, im Gegensatz zu den anderen Anbietern, die bei 150 Euro Monatsabschlag beginnen. Achtet aber darauf wie lange ihr eine Preisgarantie habt, sprich die Laufzeit. Anbieter teilt Stromerhöhung mit, dann nutzt euer Sonderkündigungsrecht. Im Übrigen, erhöht euer Stromanbieter die Preise, habt ihr ein Sonderkündigungsrecht. In der Kündigung ist es dann auch wichtig, dass ihr auf euer Sonderkündigungsrecht verweist. Wie schnell ihr in wenigen Schritten den Stromanbieter wechselt, sieht ihr hier.