Das sind die größten Stromfresser im Haushalt - und so wechselt ihr den Anbieter!

Der Schock kommt per Post: Wenn ihr die Strom-Abrechnung für das vergangene Jahr erhaltet, bedeutet das für die meisten eine fette Nachzahlung. Nicht nur weil die Energiepreise steigen, sondern weil viele von uns in der Corona-Zeit einfach häufiger zuhause waren.

Die gute Nachricht: Ihr könnt was gegen hohe Stromrechnungen unternehmen. Checkt, wo eure Stromfresser im Haushalt lauern und wo ihr optimieren könnt. Und: Vergleicht die Preise der Stromanbieter einmal im Jahr. Am besten direkt, wenn ihr die Abrechnung bekommen habt. Dort steht nämlich der exakte Verbrauch für die vergangenen 12 Monate und die Zählernummer. Mehr Infos braucht ihr nicht für einen Wechsel des Stromanbieters - der Rest ist in 10 Minuten erledigt und spart schnell 100 oder 200 Euro im Jahr!