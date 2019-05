So geht's der kleinen Aria heute

Rund 1500 Menschen warten in Bayern auf ein Spenderorgan. Doch leider gibt es zu wenige Organspender bei uns in Deutschland. Jeden Tag sterben deswegen in der Bundesrepublik drei Menschen, obwohl sie auf einer Warteliste für Spenderorgane stehen. Die kleine Aria aus Mittelfranken hatte Glück im Unglück - und kann mittlerweile ein ganz normales Leben wie andere Kinder führen.