Aria braucht dringend ein Spenderherz

Jeden Moment könnte ihr Herz aufhören zu schlagen - die kleine Aria aus Ellingen in Mittelfranken ist gerade mal ein Jahr alt, aber wegen eines schweren Herzfehlers, braucht sie schon jetzt dringend ein Spenderherz. Da die Transplantation in den USA stattfinden muss, sind ihre Eltern auf jede erdenkliche finanzielle Unterstützung angewiesen. So könnt ihr der jungen Familie helfen.