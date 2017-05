See in traumhafter Lage zu verkaufen

Bild: dpa/picture-alliance 25.04.2017 Habt ihr gerade mal 5,1 Millionen Euro übrig? Dann könnt ihr euch einen Traum erfüllen: Einen eigenen See in der Nähe von Bad Reichenhall. Der ist inklusive Wirtshaus zu verkaufen.

Ein wahrlich reizvolles Objekt: Das Wirtshaus stammt aus dem Jahr 1873 und steht unter Denkmalschutz. Von außen ist viel weiß gestrichenes Holz zu sehen, dazu fast raumhohe Sprossenfenter, ein Wintergarten und eine große Terasse direkt am See. Rund 500 Leute lassen sich dort bewirten. Der See selbst ist etwa 15 Hektar groß - etwa halb so groß wie der Spitzingsee. Sehr viele Fische schwimmen drin, die Fischerereirechte wären im Preis inbegriffen, außerdem noch eineinhalb Hektar Wald und Wiesen.

Bild: dpa/picture-alliance

Wasser-Juwel mit Geschichte Der jetzige Besitzer ist ein Münchner, der viele Geschäfte mit Immobilien und Hotels macht. Er hat private Beziehungen zum Thumsee und sagt, es sei ihm wichtig gewesen, dass aus dem Seewirt wieder etwas wird. Deswegen hat er das Gasthaus vor ein paar Jahren umfassend sanieren lassen. Jetzt sucht er jemanden, dem auch etwas an der besonderen Lage mitten in den Bergen liegt, der Herzblut reinsteckt – und der natürlich das nötige Kleingeld hat. Das könnte entweder ein regionaler Investor oder ein Global Player sein - also vielleicht eine große Gastronomie- oder Hotelkette. Der jetzige Eigentümer erklärte, selbst wenn jemand die anvisierten 5,1 Mio zahle, mache er selber mit dem Verkauf gar keinen Gewinn, da er in den letzten Jahren massiv investiert habe.

Reichenhaller sind skeptisch Der Thumsee ist ein ausgesprochen beliebtes Ausflugsziel. Sogar aus dem nahegelegenen Salzburg kommen viele Besucher. Im Sommer kann man im See baden, wenn man das Wasser eher frisch mag. Doch inzwischen geht unter den Reichenhallern ein bisschen die Angst um: Was ändert sich, wenn ein neuer Eigentümer kommt? Darf man weiterhin den See nutzen? Bleibt der Pächter im Seewirt oder kommt ein großer Spekulant und baut im großen Stil aus? Die Stadt Bad Reichenhall versichert jedenfalls: Der Wanderweg rund um den See ist und bleibt öffentlich. Und auch beim Thumseebad, einer Freibadefläche, die die Stadt gepachtet hat, soll sich nichts ändern.

Bild: Screenshot immo24

