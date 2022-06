Berg-Wanderrouten im Internet: So findest du die beste für dich!

99 Schüler und ihre Lehrer aus Rheinland-Pfalz hatten sich bei einer Bergtour im Kleinwalsertal völlig verausgabt. Die Tour war im Internet als „Feierabendroute“ beschrieben worden - führte aber über einen schmalen Grat mit Kletterpassagen. Als dann auch noch das Wetter schlechter wurde, musste die Gruppe mit einem Hubschrauber gerettet werden.

Immer wieder gibt es Fälle, in den Wanderer ihre Touren nicht ausreichen planen. Sie sind nur mit Turnschuhen (oder gar Flip Flops) unterwegs, checken die Wettervorhersage nicht oder ... wählen eine Strecke, die sie völlig unterschätzen. Wie findet ihr die perfekte Strecke für euch? Wie empfehlenswert sind Bergwander-Blogs oder Portale wie outdooractive und komoot bei der Tourenplanung? Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein empfiehlt: Holt euch die Infos dort, wo Profis am Werk sind - und nennt das Portal des Deutschen Alpenvereins (DAV).

Hier kann man sich darauf verlassen, dass die Autoren Qualitätsstandards erfüllen müssen. Aber man kann natürlich auch einfach frei drauflos googeln. Schaut dann aber ins Impressum, was das für ein Anbieter ist. Und achtet darauf: Wie umfangreich sind die Informationen zu der Strecke. Sind es nur Stichworte - oder wirklich gute, informative Fließtexte?“

Checkt die Strecke, die ihr machen möchtet, in jedem Fall auch bei anderen Portalen - und lest die Kommentare von Wanderern, die die Tour schon gemacht haben. Empfindet der eine eine Tour als „leicht“, bringt diese eine andere Person vielleicht ans Limit. Um euch dabei selbst einschätzen zu können, hilft die Bergwandercard des DAVs. Beantwortet die Fragen dort ehrlich und lieber etwas defensiver. Plant ihr eine Tour für eine ganze Gruppe, orientiert euch an denen mit der geringsten Kondition.

Diese Infos sollten vor eurer Tour bekannt sein:

örtliche Wetterprognose



Höhenmeter Aufstieg und Abstieg (Höhenprofil)



Länge und Dauer der Tour



Höhe der Übergänge und Gipfel



Geländebeschaffenheit, Wegeverhältnisse



mögliche Anlaufpunkte (bewirtschaftete Hütten, Seilbahnstationen)



Wichtig: Verlasst euch bei einer längeren Tour niemals allein auf das Handy. Ist der Akku leer oder es gibt kein Netz mehr, habt ihr ein handfestes Problem. Dann braucht ihr - im wahrsten Sinne des Wortes - einen Plan B. Klingt Oldschool: Aber eine "offizielle" Bergwanderkarte aus Papier hilft! Die bekommt ihr vorab beim Fremdenverkehrsamt, in Tourismusbüros oder beim Deutschen Alpenverein. Unterwegs könnt ihr zum Beispiel auch Hüttenwirte nach ihrer Einschätzung zu dem Rest eurer Tour befragen.