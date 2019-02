Tom Walker und Sebastian Winkler  performen "Leave a Light On" - auf Bierflaschen

Morgens früh um zehn in Deutschland. Was gibt's da so? Wenn Tom Walker vorbei schaut ist es jedenfalls keine kleine Süßigkeit. Wir haben ihn vor eine besondere Herausforderung gestellt. Kann er die Melodie seines Hits auch auf Bierflaschen spielen? Zusammen mit Sebastian Winkler hat er sich tapfer der Challenge gestellt!

Das ist Tom Walker



Der gebürtige Schotte wuchs in Manchester auf und machte eine Ausbildung am London College of Contemporary Music. Nachdem er schon in seiner Kindheit selbst das Spielen verschiedener Instrumente beigebracht hatte, war das nahe liegend. 2017 wurde er entdeckt. Der fällt aber auch auf mit seiner tiefen Stimme! Und die kommt in seinem Song "Leave a Light on" eben auch richtig schön zur Geltung. Der ist auch gerade sehr erfolgreich in den Charts und wir sind gespannt, was wir noch von ihm hören werden. Denn das werden wir sicher.