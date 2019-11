Uli Hoeneß über seinen Abschied beim FC Bayern München

Uli Hoeneß hat sein Amt als Präsident des FC Bayern niedergelegt. Am Freitagabend wird er in der Olympiahalle in München mit einer großen Feier verabschiedet. Bei Sebastian Winkler und den Frühaufdrehern hat er exklusiv über seine letzten Stunden beim FC Bayern gesprochen: Wie geht es ihm nach 49 Jahren beim Verein? Was waren die bewegendsten Momente für ihn? Was steht jetzt an?