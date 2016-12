Die besten Songs des Jahres in 3 Minuten

In den USA sind Michael and Carissa Alvarado als "Us The Duo" schon richtig bekannt: Das singende Ehepaar war in diesem Jahr zum Beispiel mit den Pentatonix ("Halleluja") auf Tour. Zum Jahresende verraten die Alvarados nun, welche Songs in 2016 ihre Favoriten waren - und verarbeiten sie in einem sensationellen Medley.

Diese Songs haben "Us The Duo" in ihr 2016er Medley gepasst

Starboy (ft. Daft Punk) - The Weeknd

7 years - Lukas Graham

Cheap Thrills - Sia (ft. Sean Paul)

I Took a Pill in Ibiza - Mike Posner (Seeb Remix)

Work From Home - Fifth Harmony (ft. Ty Dolla $ign)

Cake by the Ocean - DNCE

Stressed Out - Twenty One Pilots

Hold Up - Beyoncé

Side to Side - Ariana Grande (ft. Nicki Minaj)

Send My Love (To Your New Lover) - Adele

This is What You Came For - Calvin Harris ft. Rihanna

One Dance - Drake (ft. WizKid & Kyla)

Work - Rihanna (ft. Drake)

Can't Stop the Feeling - Justin Timberlake

24K Magic - Bruno Mars

Black Beatles (ft. Gucci Mane) - Rae Sremmurd

Closer - Chainsmokers ft. Halsey