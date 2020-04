PlayOn Fest: Ed Sheeran, Bruno Mars, Coldplay u.v.a. LIVE!

23.04.2020 Bock auf ein geiles Konzert? Oder gleich mehrere? Ja klar, wer nicht?! Gerade jetzt ganz besonders. Open Air im Stadion, mit 70.000 Leuten geht ja leider im Augenblick nicht. Stop! An diesem Wochenende bekommt ihr die geilsten Konzertfilme direkt in euer Wohnzimmer - beim PlayOn Fest. Ab Freitag um 18 Uhr. Das ganze Wochenende. Mit einem Wahnsinns-Line-Up.

Die geilsten Konzerte mit Ed Sheeran, Panic! At The Disco, Bruno Mars oder Coldplay? Die besten Locations von Coachella über Rock in Rio bis zum Sydney Opera House. Ein geiles Konzert nach dem nächsten. Performances, die es bis jetzt nur auf DVD oder zum Download gab. Jetzt einmalig beim PlayOn Fest.Und das kostet euch nichts - ihr tut aber trotzdem was Gutes. YouTube zahlt den gesamten Erlös an die Covid-19 Stiftung Weltgesundheitsorganisation.

Der Stream startet am Freitag um 18:00 Uhr und geht dann bis Sonntagabend. Wann genau welche Band und welcher Künstler auftritt, steht noch nicht fest. Und hinterher anschauen, das geht auch nicht. Verpasst also nicht den Auftritt eures Lieblingskünstler LIVE-STREAM PLAYON FEST - AB FREITAG 18.00 UHR

YouTube/Songkick PlayOn Fest LIVESTREAM begins Friday 4/24 @ 12PM EST