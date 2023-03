Verschwinden WhatsApp-Gruppen bald von allein?

Wer WhatsApp hat, hat mit großer Sicherheit auch ziemlich viele alte WhatsApp-Gruppen. Sobald die ihren Zweck erfüllt haben, schlummern sie so vor sich hin. Austreten? Unangenehm. Behalten? Kostet Speicher. WhatsApp arbeitet gerade an einem neuen Feature, das das Dilemma lösen könnte.

Das Klassentreffen, die Hochzeitsvorbereitungen und der Büro-Ausflug: Es gibt dutzende Anlässe, für die mindestens genauso viele WhatsApp-Gruppen gegründet werden. Aber irgendwann schreibt halt keiner mehr was rein, und austreten … fühlt sich auch komisch an, insbesondere, weil das allen anderen angezeigt wird.

Also schlummern alte, nicht mehr genutzt WhatsApp-Gruppen irgendwo am Bodensatz der Chats herum, damit sie Monate oder Jahre später mal in einem Anflug von archäologischer Neugier wiedergefunden werden können. Oder eben nicht. In dem Fall blockiert die Gruppe einfach nur unnötig Speicherplatz und wird vergessen.

Wenn es euch auch so geht: keine Sorge, ihr seid nicht allein. Das hat scheinbar auch WhatsApp mitbekommen und plant ein neues Feature, mit dem solche Gruppen in Zukunft vielleicht einfach verschwinden, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben – ohne, dass ihr aktiv austreten müsst.

Neues Feature in Planung: Expiring Groups

WhatsApp entwickelt derzeit eine neue Funktion mit dem selbsterklärenden Namen „Expiring Groups“, also „auslaufende Gruppen“. Das Konzept scheint simpel: Wer eine neue Gruppe gründet, könnte in Zukunft möglicherweise einstellen, dass die Gruppe sich nach einer gewissen Zeit oder mit Ablauf eines gewissen Datums automatisch löscht.

Vorteile und Nachteile der neuen Funktion

Das neue Feature könnte Nutzern in Zukunft also ordentlich Speicherplatz freihalten, wenn die Gruppen eben nicht ewig im Chatverlauf bestehen bleiben. Andererseits sind dann eben auch die darin geführten Chatverläufe irgendwann weg.

Wann kommt die Funktion?

Wann die Funktion für alle WhatsApp-Nutzer ausgerollt werden könnte, ist noch nicht klar. Gerade sind noch die Entwickler dran, danach kommen Tests mit Nutzern. Die probieren das Feature für eine gewisse Zeit aus, bevor es in einem Update auf alle Apps ausgeweitet wird. Könnte also noch dauern.