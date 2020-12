Wir in der Krise - User dokumentieren die Corona-Zeit

Fünf junge Menschen nehmen uns mit in ihr Leben in der Zeit von Covid-19. Mit ihren Handys drehen sie Videotagebücher von den ersten Ausgangsbeschränkungen im März bis hinein in die zweite Corona-Welle und den aktuellen Lockdown "light". Was sich uns zeigt, sind ehrliche und mitreißende Einblicke in die Auswirkungen der Corona-Krise.



Ihr könnt euch die BR24 Doku auch in der BR Mediathek anschauen