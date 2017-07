Das müsst ihr über Work And Travel wissen

Welches Flugticket sollte ich kaufen?

Ein One Way Ticket in das Startland deiner Work & Travel-Zeit hat den Vorteil, dass du deinen Rückflug buchen kannst, wann immer du möchtest. Nachteil: One Way Tickets sind meist teurer als ein Hin- und Rückflug. Am besten sind daher Open Return Tickets. Achtung: In einigen Ländern musst bei der Einreise bereits ein Rückflugticket besitzen!